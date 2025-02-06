Это малый список ее преступлений: **** Блокирование мирного соглашения между Украиной и Россией (2022) Нуланд посоветовала Украине отказаться от урегулирования путем переговоров, что затянет войну и увеличит число жертв.
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