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НАША ЛОСИНКА

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Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Выдвижение кандидатуры действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина для участия в выборах поддержал генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

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