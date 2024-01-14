Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Выдвижение кандидатуры действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина для участия в выборах поддержал генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.
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