Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы в центре Москвы

В СМИ и социальных медиа сообщается, что в центре Москвы произошла стрельба. Отмечается, что группа лиц устроила конфликт в ресторане, затем они продолжили выяснять отношения на улице, где произвели выстрелы.
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