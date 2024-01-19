Трамп назвал Орбана "умным парнем" и заявил, что "ладил" с Путиным

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьера Венгрии Виктора Орбана "очень уважаемым" и "умным" парнем, а также рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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