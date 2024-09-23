Приставы будут снимать на видео привод мигрантов в суд и их депортацию

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начнут снимать на видеокамеру свою работу: от личного приема и конвоирования мигрантов в суд до выдворения нарушителей за пределы Российской Федерации.
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