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Приставы будут снимать на видео привод мигрантов в суд и их депортацию

Приставы будут снимать на видео привод мигрантов в суд и их депортацию

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начнут снимать на видеокамеру свою работу: от личного приема и конвоирования мигрантов в суд до выдворения нарушителей за пределы Российской Федерации.

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