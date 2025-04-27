Гренландцы превратили свой древний лёд в товар премиум-класса

В Гренландии растёт бизнес по добыче и поставке арктического льда за рубеж. В частности в Дубаи 6 кубиков гренландского льда стоят сейчас $100, а если этот лёд смешать с другим напитком, то стоимость одной порции может достигать более $200.
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