В Южно-Сахалинске после мощного циклона запустили первые маршрутные автобусы

В Южно-Сахалинске после мощного циклона стали восстанавливать работу общественного транспорта.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил, что за ночь была очищена 21 магистральная улица и проезд обеспечили в полном объеме.