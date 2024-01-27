В Южно-Сахалинске после мощного циклона запустили первые маршрутные автобусы

В Южно-Сахалинске после мощного циклона стали восстанавливать работу общественного транспорта.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил, что за ночь была очищена 21 магистральная улица и проезд обеспечили в полном объеме.
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