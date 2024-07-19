Гротеск как критика современной жизни: хайпы и тренды второго квартала

Trend – Audience 1. Эпидемия NEETЗумеры все чаще отказываются от работы, учебы и любой другой занятости В последние годы среди молодежи стремительно набирает популярность образ жизни NEET (not in employment, education or training) – то есть никакой работы, учебы или альтернативных квалификаций.
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