Первый в России мультимедийный музей навигационного приборостроения открылся на тамбовском предприятии КРЭТ

Фото: КРЭТ Тамбовский завод «Электроприбор» (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) к своему 70-летнему юбилею открыл первый в современной России музей — информационно-выставочный центр, посвященный навигационному приборостроению.
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