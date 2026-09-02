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Поверили Трампу: ещё два танкера подорвались в Ормузе на минах

Поверили Трампу: ещё два танкера подорвались в Ормузе на минах

Президент США Дональд Трамп по кругу выступает с заявлением, что Ормузский пролив совершенно безопасен для коммерческого судоходства и даже мин в нем нет.

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