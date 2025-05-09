Прогнозируя убытки в размере 1,5 млрд долларов, Лиза Су призывает к достижению баланса между экспортным контролем и национальной безопасностью

Всего через день после того, как AMD понесла убытки в размере 800 миллионов долларов из-за американского экспортного контроля и прогнозирует общие убытки в размере 1,5 миллиарда долларов, главный исполнительный директор компании Лиза Су заявила, что необходимо найти баланс между американским экспортным контролем над передовыми процессорами и национальной безопасностью.