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Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю 2026 года

Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю 2026 года

Вратарь сборной России по футболу и французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 2026 года, который вручает журнал France Football.

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