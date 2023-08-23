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Фредерик Вассер об иске Массы: «Я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался об иске, поданном бывшим гонщиком Скудерии Фелипе Массой.

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