Bloomberg: Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о создании группы, основная задача которой будет заключаться в работе с секретными документами на фоне проведения расследования спецпрокурора по вопросам ненадлежащего хранения материалов.
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