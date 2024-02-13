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Bloomberg: Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Bloomberg: Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о создании группы, основная задача которой будет заключаться в работе с секретными документами на фоне проведения расследования спецпрокурора по вопросам ненадлежащего хранения материалов.

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