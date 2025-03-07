Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Банки из других стран СНГ стали замещать казахские платежные карты для россиян

Банки из других стран СНГ стали замещать казахские платежные карты для россиян

После ужесточения правил выдачи карт нерезидентам посредники, которые удаленно оформляли карты гражданам России, обратили свое внимание на Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, хотя в целом спрос на эту услугу в России падает После ужесточения Казахстаном правил выдачи карт нерезидентам, посредники, которые удаленно оформляли карты гражданам России, переключаются на другие страны — в основном это Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх