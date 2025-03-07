Банки из других стран СНГ стали замещать казахские платежные карты для россиян

После ужесточения правил выдачи карт нерезидентам посредники, которые удаленно оформляли карты гражданам России, обратили свое внимание на Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, хотя в целом спрос на эту услугу в России падает После ужесточения Казахстаном правил выдачи карт нерезидентам, посредники, которые удаленно оформляли карты гражданам России, переключаются на другие страны — в основном это Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, пишут «Ведомости».