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Самый Большой семейный фестиваль стал выставкой достижений Петербурга

Самый Большой семейный фестиваль стал выставкой достижений Петербурга

Сегодня, 12 сентября, в Парке 300-летия Петербурга в Приморском районе открылся Самый Большой семейный фестиваль.

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