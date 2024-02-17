WSJ: США хотят поставить Израилю боеприпасы на десятки миллионов долларов

Вашингтон намерен поставить различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов властям Израиля, несмотря на призывы американской администрации к установлению перемирия в ближневосточном конфликте.
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