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Более 450 событий проведут в Москве в рамках "Ночи в музее"

Более 450 событий проведут в Москве в рамках "Ночи в музее"

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына 18 мая в Москве пройдет ежегодная культурная акция "Ночь в музее". Для жителей и гостей столицы проведут свыше 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, концертов, лекций и кинопоказов.

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