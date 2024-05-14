Более 450 событий проведут в Москве в рамках "Ночи в музее"

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына 18 мая в Москве пройдет ежегодная культурная акция "Ночь в музее". Для жителей и гостей столицы проведут свыше 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, концертов, лекций и кинопоказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии