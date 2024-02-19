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Глава Адыгеи обозначил перспективы развития Тахтамукайского района

Глава Адыгеи обозначил перспективы развития Тахтамукайского района

В начале заседания Аскер Савв доложил о выполнении задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, в части поддержки участников СВО и их семей, в рамках поручений Главы РА Мурата Кумпилова и проектов партии "Единая Россия".

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