Секрет гигантского чеснока: как выбрать идеальный момент для осенней посадки

Каждую осень передо мной встаёт один и тот же вопрос: когда именно отправить зубчики чеснока в землю, чтобы следующим летом достать из неё не что-то среднее и блёклое, а по-настоящему крупные, ядрёные головки? Со временем я поняла, что календарные числа здесь работают лишь наполовину.
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