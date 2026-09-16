Секрет гигантского чеснока: как выбрать идеальный момент для осенней посадки

Каждую осень передо мной встаёт один и тот же вопрос: когда именно отправить зубчики чеснока в землю, чтобы следующим летом достать из неё не что-то среднее и блёклое, а по-настоящему крупные, ядрёные головки? Со временем я поняла, что календарные числа здесь работают лишь наполовину.