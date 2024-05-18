Обзор бронированной трофейной британской бронемашины FV104 Samaritan, попавшей в руки наших военных в районе Новомихайловки.
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Обзор бронированной трофейной британской бронемашины FV104 Samaritan, попавшей в руки наших военных в районе Новомихайловки.
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