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Орловские новости

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В Орле аннулированы 250 бюллетеней из вскрытого ящика

В Орле аннулированы 250 бюллетеней из вскрытого ящика

Первое из орловских нарушений на выборах дошло до столицы. «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИКа Эллу Панфилову сообщают, что в Болховском микрорайоне произошло аннулирование бюллетеней.

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