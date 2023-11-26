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Агроном Татьяна Орлова рассказала, для чего подходит железистая вода

Агроном Татьяна Орлова рассказала, для чего подходит железистая вода

Специалист Татьяна Орлова дала советы по очистке и использованию воды, богатой железом, на участке. © Крестьянская правда Чтобы очистить воду, можно отстоять ее или использовать фильтры грубой и мелкой очистки.

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