Агроном Татьяна Орлова рассказала, для чего подходит железистая вода

Специалист Татьяна Орлова дала советы по очистке и использованию воды, богатой железом, на участке. © Крестьянская правда Чтобы очистить воду, можно отстоять ее или использовать фильтры грубой и мелкой очистки.
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