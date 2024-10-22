Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Ваши характеристики моего мировоззрения ни чем не подтверждаются, а провозглашаются. Если я, по Вашему же утверждению...Революционное фэн...
  • Надежда
    Ну, какая же она Йуля, она-ИОЛАНДА, так ее бай дед нарёк!)☺️Йуля - алкашка хо...
  • Юрий Золотарев
    Вперёд (в смысле - назад!),  ПукАлы!!!«Нас оставили на ...

А потом пришел муж в тапках: В Подмосковье бытовой конфликт уже выходил на «межнац»

А потом пришел муж в тапках: В Подмосковье бытовой конфликт уже выходил на «межнац»

Русский Колоколъ Почему приезжие стараются в любой конфликт внести истеричную ноту унижения по национальному признаку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Вот такая толерантность мне понраву, нужно сильнее и пог дольше
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх