Ксения Собчак оценила избранника внучки Ротару Сони Евдокименко

Журналистка Ксения Собчак выразила радость в своем Telegram-канале по поводу модели Сони Евдокименко, внучки артистки Софии Ротару, поделившейся в социальной сети фотографией с новым возлюбленным Максом Лернером.
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