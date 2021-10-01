Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным запасам за август В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за авгуВ 13:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным запасам за август В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за августВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за августИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .