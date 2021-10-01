TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным запасам за август В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за авгуВ 13:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным запасам за август В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за августВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за августВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за августИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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