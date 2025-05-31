Министр обороны Японии отказался сообщить, требуют ли США роста военных расходов

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Министр обороны Японии Гэн Накатани отказался отвечать на вопрос о том, требовал ли глава Пентагона Пит Хегсет от Токио повышения военных расходов на состоявшейся в Сингапуре двусторонней встрече.