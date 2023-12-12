Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Сергеем Галицким после победного матча «Краснодара»Боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА и сфотографировался с владельцем «быков» Сергеем Галицким и главным тренером команды Владимиром Ивичем.
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