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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков сделал передачу в матче с «Айлендерс» и делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с Селебрини. У них по 32 очка, у Хатсона – 36

Форвард «Филадельфии» выступил одним из ассистентов при шайбе Шона Кутюрье в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:3).

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