Кучеров против Овечкина, теннис, Лига наций, Формула-1 и UFC

Яркое 4 октября: Португалия — Норвегия, КХЛ, УНИКС — «Зенит», гонка на «Сепанге», Мирра и Рублёв в Пекине, а ещё бои Пуляева и Копылова! ✅ 🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 6:5 ОТ НХЛ — регулярный чемпионат 04 октября 2026, воскресенье.
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