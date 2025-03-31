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В апреле в России вступают в силу новые законы и изменения

В апреле в России вступают в силу новые законы и изменения

В апреле 2025 года в России вступают в силу ряд новых законов и изменений: индексация социальных пенсий, запрет на зачисление в школы не знающих русского языка детей мигрантов, новые меры по борьбе с телефонными мошенниками и прочее.

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