WP: США и Дания могут достичь сделки по Гренландии в ближайшие месяцы

США и Дания в ближайшие месяцы могут достичь соглашения по вопросу Гренландии, предусматривающего расширение американского военного присутствия на острове без ущерба для датского суверенитета и местного самоуправления.
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