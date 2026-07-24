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WP: США и Дания могут достичь сделки по Гренландии в ближайшие месяцы

WP: США и Дания могут достичь сделки по Гренландии в ближайшие месяцы

США и Дания в ближайшие месяцы могут достичь соглашения по вопросу Гренландии, предусматривающего расширение американского военного присутствия на острове без ущерба для датского суверенитета и местного самоуправления.

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