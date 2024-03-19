Предварительный список продуктов Microsoft, доступ к которым будет заблокирован 20 марта для клиентов из РоссииПоявились новые подробности о предстоящей блокировке сервисов и продуктов Microsoft для компаний, зарегистрированных в России.
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