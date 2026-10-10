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Жителям Москвы и области рассказали о погоде на предстоящей неделе

Жителям Москвы и области рассказали о погоде на предстоящей неделе

Москвичей ждёт кратковременное потепление в начале недели, которое сменится прохладной и преимущественно сухой погодой к выходным.

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