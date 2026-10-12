«Самые красивые близняшки мира» выросли: как слава семьи Клементс однажды пригодилась не ради рекламы

Аву и Лию Клементс узнали, когда им было семь лет. Голубые глаза, длинные волосы, выразительные черты лица — фотографии девочек разлетались по интернету с невероятной скоростью, и тогда их начали называть самыми красивыми близняшками в мире.
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