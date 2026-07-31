Алтайский Россельхознадзор проверил сафари-парк под Троицким и выявил нарушения

Предприниматель организовал деятельность сафари-парка без получения необходимой лицензии Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения во время внеплановой проверки сафари-парка "Лаки Ферма" в Троицком районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии