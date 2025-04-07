В Великобритании забеспокоились из-за «слежки» за своими подводными лодками со стороны России

Великобритания «отстает» в отслеживании глубоководных операций России, заявил экс-министр обороны и иностранных дел Тобиас Эллвуд после того, как в водах вокруг Великобритании были обнаружены якобы российские шпионские устройства, нацеленные на подводные лодки британского флота, пишет издание The Guardian.