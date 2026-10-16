Заместитель председателя исполнительного органа Приднестровья Виталий Нягу подал в Центризбирком документы для выдвижения на выборах руководителя региона и приступил к сбору подписей.
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