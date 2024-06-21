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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА продлит контракт с Рендуличем на 2 года («Чемпионат»)

Как сообщает «Чемпионат», срок соглашения будет рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 Борна Рендулич провел 51 игру в регулярном чемпионате в составе СКА и набрал 27 (11+16) очков.

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