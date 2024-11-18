Новое поколение Kia Seltos окажется гибридом с совершенно другим дизайном

Компактный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Kia готовится к плановой смене поколений в 2025 году, вместе с которым ему предстоит заметно преобразиться в сравнении с предшественником как внешне, так и технически.
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