Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в лотерее

Житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража «Русского лото». «По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принёс своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретён в Тюмени», — сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».