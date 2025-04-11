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Владивостокцам рассказали, куда можно пожаловаться на электросамокатчиков

Владивостокцам рассказали, куда можно пожаловаться на электросамокатчиков

С 5 апреля во Владивостоке начался сезон электрических самокатов. Для жителей дальневосточной столицы создали чат-бот samokat_vl_bot, который уже получил около 150 сообщений о неправильно припаркованных самокатах, сообщает PRIMPRESS.

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