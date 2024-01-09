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FTimes

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Врачи опровергают пользу чеснока и лука для иммунитета: что говорят эксперты

Врачи опровергают пользу чеснока и лука для иммунитета: что говорят эксперты

Врачи опровергают пользу чеснока и лука для иммунитета: что говорят эксперты Елена ГалицкаяВ последних новостях от «Живой Кубани» был представлен материал, в котором врачи опровергли многолетний миф о том, что чеснок и лук являются панацеей для укрепления иммунитета.

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