Врачи опровергают пользу чеснока и лука для иммунитета: что говорят эксперты Елена ГалицкаяВ последних новостях от «Живой Кубани» был представлен материал, в котором врачи опровергли многолетний миф о том, что чеснок и лук являются панацеей для укрепления иммунитета.