Диетолог Писарева посоветовала не пропускать завтрак

Врач диетолог Ирина Писарева заявила, что завтрак играет важную роль в ежедневном рационе. «Первый приём пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а ещё позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют, кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только с утра», — заявила Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».