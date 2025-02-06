Ожидаются новые перестановки среди министров? Что говорит Майя Санду

Президент Майя Санду заявила, что не обсуждала с премьер-министром Дорином Речаном возможные новые кадровые перестановки в правительстве и подчеркнула, что подобные слухи появляются регулярно, передаёт Noi.
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