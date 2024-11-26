На севере Новой Зеландии стая китов выбросилась на берег

На севере Новой Зеландии на пляж выбросилась стая китов. Департамент охраны природы (DOC) сообщил, что большинство китов было спасено и уплыло в море, но четверо из них, включая трех взрослых особей и детеныша, погибли.
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