В Приамурье с операторами беспилотной авиации Восточного военного округа проведены тренировки по специальной подготовке

Основной целью занятий является выработка личным составом навыков необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных.
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