Переработка молока: крафтовый сыр в промышленных объемах

Агрохолдинг «Рота-Агро», объединяющий восемь хозяйств в Подмосковье и занимающийся производством сыра из молока собственного производства, откроет в этом году новый сырный заводЕвгений-Епанчинцев/ ТАСС В Подмосковье появится первое промышленное производство овечьего сырачитайте на monocle.
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