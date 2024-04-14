Переработка молока: крафтовый сыр в промышленных объемах

Агрохолдинг «Рота-Агро», объединяющий восемь хозяйств в Подмосковье и занимающийся производством сыра из молока собственного производства, откроет в этом году новый сырный заводЕвгений-Епанчинцев/ ТАСС В Подмосковье появится первое промышленное производство овечьего сырачитайте на monocle.