Бывший украинский военком рассказал о попадании в зону боевых действий

Бывший сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Юрченко, оказавшийся в российском плену, рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам.
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