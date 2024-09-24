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Бывший украинский военком рассказал о попадании в зону боевых действий

Бывший украинский военком рассказал о попадании в зону боевых действий

Бывший сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Юрченко, оказавшийся в российском плену, рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам.

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