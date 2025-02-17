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Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Avia.pro - СМИ В центре политических событий России появляется новая партия — «Партия народного единства», и вокруг неё уже витает множество слухов и обсуждений.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Что творится сейчас,даже не удивляюсь,партию точно урюки создадут,а там глядишь и своего президента выберут,они же сплочённые,эти урюки.
Ответить
11 час.
Александр Рыбин
Кому выгодно это политическое блядство?
Ответить
11 час.
вд
валерий двойнишников
Гнать в зашей урюка....
Ответить
6 час.
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